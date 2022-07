Marsica ancora alle prese con problema cinghiali, catturati in cinque a Gioia dei Marsi

Gioia dei Marsi. Stamattina, a Gioia dei Marsi, in pieno centro abitato, e precisamente a Borgo Sperone, in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 25/2022, sono stati catturati 5 cinghiali, che rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale, dato che da diverse settimane, di notte, erano presenti tra le case, gli orti e i terreni adiacenti la SS 83 e le strade comunali via Marso Sarentina e via Borgo Sperone.

L’intervento è stato pianificato ed eseguito dal Comune in collaborazione con la stazione CC Forestali di Gioia dei Marsi, con il Servizio veterinario della ASL n. 01, con la Polizia provinciale e con i Servizi veterinario e di sorveglianza del PNALM.