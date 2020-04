Marsica aereocontrollata per Pasquetta, in azione controlli in ogni dove

Avezzano. La Pasquetta 2020 entra nella storia come quella del silenzio assoluto, assordante, allarmante, triste. Ed il cielo azzurro del tiepido lunedì dell’angelo è rotto solo da qualche auto della Polizia e/o Carabinieri e da una azione di controllo per il tramite di elicotteri che già dalle prime ore della mattina stanno sorvolando l’intera marsica in lungo ed in largo. Obiettivo tenere sotto controllo quei territori, stradine interpoderali, ed altre localizzazioni per verificare il rispetto delle regole che al momento impongono una specie di coprifuoco mascherato da quarantena. E’ bene quindi fare attenzione e restare in casa.

Diverse sono stati i controlli anche durante la giornata di Pasqua, nel complesso non si sono registrate particolari problematiche.