Marsi dipinti-dipinti Marsi, il nuovo progetto dell’Associatio Minervae

Avezzano. L’Associatio Minervae è lieta di presentare il nuovo progetto intitolato Marsi dipinti-dipinti Marsi, che nasce con l’idea di illustrare, attraverso l’arte pittorica, l’humus che ha generato le radici della gens Marsa, e che si è poi snodato nei secoli attraverso un percorso tanto affascinante quanto poco conosciuto ai più.

L’immagine figurativa colpisce molto più di tante parole e riesce a cogliere l’intera narrazione di un accadimento, arrivando a chiunque, senza intermediazione linguistica, culturale o di altro genere. La Marsica è una terra molto ricca di artisti e la loro maestria sarà il mezzo per rappresentare in maniera brillante fatti salienti avvenuti in vari periodi storici e che hanno caratterizzato il percorso evolutivo comune di questi territori e dei loro abitanti. Associatio Minervae propone, dunque, a tutti gli artisti del territorio che vogliano partecipare con le proprie opere, ad illustrare gli eventi più salienti, e anche quelli meno conosciuti nei secoli che hanno contraddistinto il sodalizio e il particolare rapporto dei Marsi con l’antica Roma. A partire da questo primo tema, l’obiettivo è quello di approfondire ogni tema storico che abbia avuto rilevanza nel nostro territorio, attingendo al ricco carniere che il nostro territorio offre, dal periodo medievale del Grande Federico II a Corradino di Svevia, alle lotte contadine e ai “cafoni” di Silone e molte altre vicende, fino ad arrivare ai nostri giorni. I dettagli dell’evento verranno presentati a breve, ma si parla già di partnership con importanti realtà commerciali del nostro territorio. Per informazioni o curiosità contattare l’associazione all”indirizzo e-mail associatiominervae@gmail.com o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/associatiominervae/