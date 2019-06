Marocchino fermato in centro di notte con trattore rubato: “ero uscito per comprare le sigarette”

Avezzano. Una gita notturna abbastanza particolare nel centro della città di Avezzano. Verso le tre di notte, infatti, gli uomini della polizia di Stato hanno fermato un marocchino alla guida di un trattore, nei pressi di via XX Settembre. Spaventato, sembra che l’extracomunitario abbia dapprima risposto agli agenti di essere uscito per comprare le sigarette, ma questi non si sono lasciati convincere e hanno subito scoperto che il mezzo era stato rubato.

Gli uomini della volante, infatti, si sono insospettiti quando hanno visto il giunto attaccato al trattore e, dopo un veloce controllo, hanno scoperto che il marocchino si era impossessato del trattore Same a strada 37 a Trasacco, staccandolo dall’impianto di irrigazione di un agricoltore. L’extracomunitario è stato denunciato per l’accaduto e sono ora in corso le indagini della polizia. (r.c.m.)