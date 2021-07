Mario Mazzocca presenta il suo nuovo libro: “I quaderni della sostenibilità”

Avezzano. Appuntamenti estivi in quel della città di Avezzano, dove a farla da padrona sarà il tema green-sostenibilità ambientale. Venerdì 23 luglio prossimo alle ore 18:00, presso i Giardini del Palazzo Comunale di Avezzano, si terrà l’evento di presentazione del libro di Mario Mazzocca “I quaderni della sostenibilità – Scritti scelti su alcune attività condotte in seno al governo della Regione Abruzzo dal luglio 2014 al dicembre 2018″.

“Tracciare un bilancio”, dichiara l’ex Assessore regionale all’Ambiente, “delle proprie attività di rappresentanza

istituzionale maturate in forza e alla fine di un mandato popolare è operazione tanto doverosa quanto insidiosa.

Assurge al rango di vero e proprio atto dovuto poiché ritengo sia d’obbligo evidenziare i programmi promossi, le

azioni realizzate e i risultati raggiunti, affinché chiunque in futuro sia messo in condizione di informarsi

correttamente e giudicare conseguentemente. Una strada irta di ostacoli e insidie poiché si rischia di sconfinare

in una inopportuna forma di autoreferenzialità, assolutamente fuori luogo per coloro che, come me, hanno avuto

la fortuna di rappresentare la propria comunità in una pubblica istituzione di livello territoriale scegliendo di

dedicarvi a tempo pieno un lungo e limitato periodo della propria vita”.

Inoltre, l’occasione sarà utile anche per una valutazione sullo stato dell’arte delle numerose attività regionali allora intraprese – oggi purtroppo indebolite o scoparse – sul tema della resilienza e, in generale, della

sostenibilità. L’appuntamento, patrocinato dalla Città di Avezzano e moderato dalla Giornalista di InfoMediaNews Gioia CHIOSTRI, si articolerà nei seguenti contributi:

SALUTI: Domenico DI BERARDINO e Pierluigi DI STEFANO, rispettivamente vice sindaco e assessore

comunale alla cultura di Avezzano.

TESTIMONIANZE: Roberto VERDECCHIA, avvocato e consigliere comunale; Herbert SIMONE, avvocato

amministrativista; Irma PARIS, esperta ambientale PhD in chimica per l’ambiente.

INTERVENTI: Giovanni PITARI, docente associato di fisica dell’atmosfera presso l’Università dell’Aquila.

CONCLUSIONI: Giuseppe DI PANGRAZIO, presidente emerito del consiglio regionale Abruzzo.