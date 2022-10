“Marinano” la scuola e fanno la discoteca all’aperto tra gli uffici: “Genitori controllate i figli”

Avezzano. Marinano la scuola e si nascondo o tra gli uffici di uno degli edifici più popolati d’uffici della zona nord della città oppure nella stradina che costeggia la ferrovia. Fumano, bevono, qualche anno fa presero anche a sassate alcune vetrate tanto che arrivarono gli agenti di polizia.

Questa mattina l’ennesima “performance”: casse bluetooth e musica a tutto volume. Una discoteca all’aperto, in pieno giorno, tra la gente che lavora.

È quello che è accaduto questa mattina ad Avezzano, non lontano dalla galleria JFK, in piazzale Kennedy.

I ragazzi sono gli studenti degli istituti superiori della città, che arrivano da tutta la Marsica. Il luogo di ritrovo è semplice da raggiungere, sia dalle fermate dei bus, sia dall’arrivo dei treni. E così, ogni mattina, decine di ragazzi creano disagio a chi lavora negli uffici della galleria. Tante le chiamate che arrivano alle forze dell’ordine per manifestare dissenso e per richiedere un intervento ma a quanto pare non basta nemmeno la vista di uomini in divisa a fare avere atteggiamenti più responsabili ai giovani.

L’episodio di oggi è stato segnalato da una mamma, che si è resa conto dell’accaduto, e che ha affidato ai social il suo sfogo. “Cari genitori tornate a controllare i vostri figli”, ha scritto la donna, “fate le ronde dopo che li accompagnate a scuola. Se vengono da fuori prendetevi un permesso e venite a controllarli. Il vostro super controllo sarà una cosa per cui da grandi vi ringrazieranno”.