MarianettiMed: sconti super su filler, botox, peeling e biorivitalizzazione

Sono molteplici e pensate per tutte le donne che vogliono omaggiare la propria bellezza le offerte della clinica MarianettiMED di Avezzano, che in occasione della Festa della Donna dell’8 Marzo, a partire da oggi bloccherà per tutto il mese, il prezzo di alcuni trattamenti tra i più richiesti: Filler all’acido ialuronico, Botox, Whilte Peeling e Biorivitalizzazione del volto!

L’offerta, permette di sottoporsi ad uno dei trattamenti citati a prezzi veramente interessati:

Filler Viso all’Acido Ialuronico – Euro 300,00 – Euro 240,00

Botox Viso – Euro 370,00 – Euro 300,00

Peeling Viso – Euro 100 – Euro 80,00

Biorivitalizzazione del viso – Euro 250,00 – Euro 200,00

La promozione è valida dal 1 al 31 Marzo 2022.

I trattamenti che verranno prenotati durante il mese, saranno utilizzabili nel corso di tutto il 2022.

BIORIVITALIAZZIONE DEL VOLTO

Approfondiamo insieme uno dei trattamenti di medicina estetica prima menzionati, ideale per dare il benvenuto alla stagione primaverile: la biorivitalizzazione del volto.

Che cos’è la biorivitalizzazione del volto?

La biorivitalizzazione è una forma di mesoterapia che utilizza acido ialuronico a concentrazione più elevata. Questa terapia naturale della pelle aiuta a fornire un’idratazione ottimale alla pelle, restituendo colorito, plasticità ed elasticità sani. Non va confuso con un filler, che funge da materiale di riempimento per le rughe e non fornisce nutrienti alla pelle.

Per cosa serve la biorivitalizzazione?

La biorivitalizzazione utilizza acido ialuronico ad alta concentrazione distribuito nel derma della pelle insieme a sostanze nutritive come vitamine, minerali e peptidi. Questo non solo aiuta a ridurre la comparsa delle rughe, ma fornisce anche elementi nutritivi essenziali per aiutare a stimolare la naturale capacità della pelle di ringiovanire. L’acido ialuronico stesso è un elemento essenziale del tessuto connettivo responsabile del mantenimento dell’idratazione e della giovinezza della pelle.

Come agisce il trattamento?

Stimolando la produzione di fibroblasti e sostenendo il tessuto connettivo, la biorivitalizzazione può migliorare significativamente le condizioni e la resilienza della pelle. Le aree del corpo che possono essere trattate non sono limitate al viso. La biorivitalizzazione può essere utilizzata su collo, decollete, braccia, mani e aree intorno alle ginocchia.

Con l’avanzare dell’età, la struttura della nostra pelle cambia gradualmente. Gli elementi essenziali di supporto della pelle come collagene, acido ialuronico e fibroblasti diminuiscono e iniziamo a vedere la comparsa di opacità, secchezza e rughe. La biorivitalizzazione fornisce un’idratazione intensa grazie all’elevata concentrazione di acido ialuronico e stimola la produzione di fibroblasti. Insieme, queste azioni aiutano a ripristinare la struttura biologica della pelle, ripristinando la capacità di trattenere l’idratazione, mantenere l’elasticità e il tono.

Cosa evitare dopo il trattamento?

Dopo la procedura, si consiglia di evitare sauna, lettini, piscine ed esposizione ai raggi UV per 3-7 giorni.

Perché è importante effettuare questo trattamento con il risveglio della primavera?

Effettuare una biorivitalizzazione della pelle in questo periodo è ottimale per preparare la pelle alla stagione estiva, garantendole il giusto grado di idratazione in previsione dei bagni di sole che sono frequenti durante il periodo caldo dell’anno. Dopo un inverno al chiuso, la pelle necessita nutrimento e rigenerazione e questo trattamento è la risposta ideale a queste esigenze.

