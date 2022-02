MarianettiMed: promo San Valentino su filler labbra e sbiancamento dentale 

La festa che celebra l’amore è ormai alle porte e cosa c’è di meglio che regalarsi (o regalare) un po’ di bellezza al nostro volto? A pensare al nostro aspetto ci pensa come sempre la clinica di medicina estetica MarianettiMED di Avezzano che per San Valentino offre due fantastiche promozioni ai suoi clienti: Filler labbra all’acido ialuronico e sbiancamento dentale a prezzi veramente imperdibili!

Il filler labbra all’acido ialuronico è il trattamento ideale per chi vuole definire e rimpolpare il contorno delle labbra, ottenendo non solo labbra più carnose e sensuali ma anche migliorarne forma e idratazione. Per San Valentino questo trattamento è in promozione a sole 225,00 Euro con uno sconto del 25% sul prezzo di listino!

Per chi volesse invece rendere il proprio sorriso più smagliante è possibile anche optare per uno sbiancamento dentale sempre al prezzo di 200,00 Euro con uno sconto del 20% sul normale costo. Il trattamento prevede due sedute distinte, una di pulizia airflow seduta dalla sessione di sbiancamento professionale.

Le promozioni sono valide a partire dal 1 al 14 Febbraio ed è possibile utilizzare i trattamenti riservati nel corso di tutto l’anno 2022.

Prenotare la promo “San Valentino” è semplicissimo, basta contattare la segreteria al 3409716706 oppure in alternativa mandare una mail a [email protected] richiedendo i trattamenti.

FILLER LABBRA

Cos’è l’acido ialuronico?

È una molecola prodotta naturalmente dal nostro corpo e che ha il compito di immagazzinare acqua per mantenere la pelle idratata. Oltre a combattere i radicali liberi che danno origine alle rughe d’espressione.

La sua efficacia è talmente elevata che in medicina estetica è ampiamente utilizzato per eliminare le prime rughe ed è utile anche per idratare le labbra e mantenere la loro forma naturale.

Cos’è il filler acido per le labbra?

Dopo i 27 anni, la produzione naturale di acido ialuronico diminuisce, influendo negativamente sull’aspetto della nostra pelle e sui lineamenti del viso.

La procedura consiste in iniezioni in aree specifiche del viso come gli angoli, il labbro inferiore e l’arco di Cupido. L’applicazione viene eseguita rispettando la linea delle labbra in modo che il risultato finale appaia il più naturale possibile.

È un trattamento indolore ma c’è chi preferisce usare una crema anestetica per non sentire le punture dell’ago.

Il clou delle labbra con acido ialuronico è che è un trattamento indolore, molto veloce da eseguire e non richiede alcun tempo di riposo per il paziente. Oltre a non presentare effetti collaterali, quindi è considerato molto sicuro.

Quante sedute sono necessarie per l’applicazione dell’acido ialuronico?

A differenza di altri trattamenti estetici, basterà una seduta di riempimento all’acido ialuronico di 10-15 minuti per aumentarne il volume delle labbra. E’ possibile quindi notare gli effetti dell’acido ialuronico molto rapidamente.

Il filler per le labbra può durare 6-8 mesi alla prima applicazione, dopodiché il suo effetto può durare un po’ più a lungo. Quindi basta applicare l’acido ialuronico solo 1 o 2 volte l’anno al massimo, per sfoggiare labbra sempre irresistibili.

Vantaggi dei filler labbra all’acido ialuronico

Tra i principali vantaggi dell’applicazione dell’acido ialuronico abbiamo:

È un trattamento che non richiede un intervento chirurgico.

È completamente reversibile quindi significa che se il paziente non si sottopone dopo la prima seduta a successivi ritocchi, le labbra torneranno della propria dimensione e forma naturale.

Stimola la produzione di collagene.

Aiuta a migliorare i lineamenti del viso.

È indolore.

Non provoca disagio nei giorni successivi.

Si possono ottenere risultati molto naturali sulle labbra.

Riduce la comparsa delle rughe sulle labbra.

L’acido ialuronico è quindi un trattamento estetico molto sicuro, e con il quale puoi migliorare il volume delle tue labbra in modo sicuro e veloce. Oltre a mantenere la naturalezza delle tue labbra senza problemi.

SBIANCAMENTO DENTALE PROFESSIONALE

Cos’è lo sbiancamento dentale professionale?

Lo sbiancamento denti è un trattamento odontoiatrico estetico che consente non solo di riportare un colore più naturale ai nostri denti, ma anche di renderli più bianchi e più splendenti migliorando di conseguenza il sorriso.

Un trattamento professionale di sbiancamento dentale fa uso di una sostanza, il perossido di idrogeno (o perossido di carbammide), e di una luce a LED. Il perossido di idrogeno viene applicato sotto forma di gel su tutta la superficie dei denti del paziente. Questo prodotto permette l’apertura dei pori dello smalto e libera ioni in grado di attivare il processo sbiancante all’interno del dente. La luce a LED ha il compito di accelerare questo processo.

Quanto riesce a sbiancare un trattamento di questo tipo?

Una seduta professionale di sbiancamento dentale può arrivare a migliorare la tinta del dente di 7 tonalità. In ogni caso l’efficacia dello sbiancamento dipende non solo dal trattamento in sé, ma anche in grande parte dal paziente e dalle caratteristiche intrinseche dei suoi denti.

Come avviene il trattamento?

Vengono utilizzati gel sbiancanti con percentuali di perossido di idrogeno che varia dal 25% al 40%: tale percentuale è alta, perché l’obiettivo si raggiunge in un’unica seduta. La durata della seduta varia in conseguenza al tipo di sbiancamento che viene scelto, in generale può durare dai 30 ai 90 minuti. Viene applicata una protezione sulle gengive e nelle parti di dente che non devono entrare in contatto con il gel sbiancante. Vengono eseguite 2-3 applicazioni della durata di 15-20 minuti l’una. A fine seduta vengono applicate paste o gel remineralizzanti e desensibilizzanti per diminuire la possibile sensibilità post-trattamento e per proteggere la struttura del dente.

Come agisce il principio attivo sullo smalto?

Il perossido di idrogeno penetra all’interno dello smalto e disgrega le molecole scure all’interno, rendendole meno visibili e donando dunque al dente un colore più chiaro e maggiore luminosità. Non viene effettuato alcun tipo di trattamento abrasivo sul dente prima dell’applicazione del gel sbiancante e non viene provocato nessun tipo di danno al dente, vi è una modifica temporanea della struttura del dente che regredisce già dalle prime ore post trattamento, grazie anche all’utilizzo di paste o gel desensibilizzanti e demineralizzanti a fine trattamento.