Avezzano. Domenica alle 11 al caffè del Corso in via Corso della Libertà 56 ad Avezzano, Maria Saladino unica donna candidata alle primarie per la segreteria nazionale del Partito Democratico incontrerà per un aperitivo iscritti e simpatizzanti ma soprattutto incontrerà donne e uomini del territorio Abruzzese che hanno a cuore le sorti della Regione Abruzzo e dell’Italia.

Maria Saladino è determinata a riunire un’area democratica per rimetterla in cammino, abbandonando le divisioni interne, riunendo la Sinistra Europea per una Europa di sinistra con un unico grande progetto quello di battere il populismo dilagante.

Solidarietà e rispetto dei diritti umani devono tornare ad essere le parole chiave dell’Italia democratica. Introdurrà l’incontro Maurizio Pendenza delegato Regionale Abruzzo per la mozione Partito paese di Maria Saladino.