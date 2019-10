Marciapiedi come in una zona di guerra: cittadini esasperati lanciano petizione e scrivono a Passerotti

Avezzano. “Affermare che i marciapiedi sono malridotti è un eufemismo. Essi, in alcuni tratti, sono pressoché inesistenti: ciò provoca notevoli disagi ai pedoni per gli inevitabili pericoli cui vanno incontro”. Con poche, incisive, parole, da parte di alcuni residenti del quartiere San Rocco di Avezzano è partita una raccolta firme – vera e propria petizione – per chiedere al commissario prefettizio del Comune di Avezzano di sistemare al più presto i marciapiedi di via Buozzi, ormai un vero e proprio pericolo pubblico.

“Come a tutti noto – si legge nel testo della richiesta – la strada in oggetto indicata è tra le più trafficate della nostra città: sono migliaia i fruitori di scuole medie superiori (Itis, Liceo Scientifico e Magistrali), della scuola media A.Vivenza, di uffici pubblici come quelli dell’Inps o delle Poste, o di servizi culturali come il teatro dei Marsi o l’auditorium per la promozione delle Attività Culturali. A ciò si aggiungano i circa 10.000 cittadini residenti nella zona “167” che attraversano quotidianamente tale via che, specialmente durante i nove mesi dell’anno scolastico, è a dir poco affollata”.

“La situazione non è più sopportabile e richiede un urgente intervento dell’amministrazione municipale che, fino ad ora, ha solo mostrato inerzia. La presente segnalazione tende a sollecitare l’interesse del Comune perché il problema sia risolto nell’interesse non solo di chi vi abita ma, soprattutto, delle migliaia di persone che oggi giorno vi transitano”.