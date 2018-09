Marcia di protesta per la chiusura del Ponte sul Giovenco, in tre mesi solo promesse disattese

” Sono passati quasi tre mesi dalla chiusura del Ponte sul fiume Giovenco e quindi della Strada Provinciale 17 del Parco. Tre mesi durante i quali nulla è cambiato – afferma il comitato – sul ponte non è stato fatto nessun intervento, neanche minimo, e la strada è tuttora impercorribile. Sembra impossibile, invece è la dura e cruda realtà. Tre mesi di parole. Proposte irrealizzabili, promesse disattese e impegni non mantenuti. E’ la classica storia italiana fatta di chiacchiere e di bugie” .Il Comitato Civico Ponte Giovenco con un atteggiamento responsabile e collaborativo con Enti e Istituzioni, “ha atteso fiducioso la soluzione promessa, ma ha atteso invano. Nessuna soluzione è arrivata e con il passare del tempo le proposte ventilate, e mai ufficializzate, sono diventate bolle di sapone, vuote e offensive verso le Comunità che stanno subendo gravissimi disagi e inestimabili danni economici e sociali a causa della strada chiusa”.

Il mese di settembre segnerà un’inversione di marcia nelle iniziative proposte dal Comitato. Mobilitazione e manifestazioni caratterizzeranno l’autunno del Giovenco.

“Ormai è una corsa contro il tempo prima che arrivi inesorabile l’inverno – dichiara il Comitato Civico Ponte Giovenco – il ponte e la strada vanno riaperti Immediatamente. E’ un preciso dovere della Provincia dell’Aquila, in quanto titolare e gestore della Strada Provinciale 17 del Parco, indicare la soluzione tecnica e i tempi necessari al ripristino della normalità. E’ un preciso dovere – conclude la nota – della Provincia informare le Comunità e i Cittadini delle proposte concrete e realizzabili, progettate in questi tre mesi, volte alla soluzione del problema”.

Proprio per ricordare alla Provincia questi suoi doveri istituzionali verso i Cittadini, domenica 16 Settembre 2018 le popolazioni della Valle del Giovenco e dell’Alto Sangro marceranno in modo pacifico e civile per incontrarsi sul Ponte Giovenco e programmare ulteriori iniziative di mobilitazione e di protesta.