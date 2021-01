Marano borgo del respiro: niente fumo nei luoghi frequentati dai bambini e più mobilità sostenibile

Magliano de’ Marsi. Stop al fumo nei luoghi frequentati dai bambini, promozione della mobilità sostenibile e agevolazioni per visitare i luoghi naturalistici. Sono questi alcuni dei cardini sui quali verrà costruito il “Borgo del respiro” della frazione di Marano. L’amministrazione comunale di Magliano de’ Marsi ha lavorato intensamente nelle ultime settimane per poter preparare la documentazione necessaria per poter ottenere il riconoscimento del piccolo scrigno di Marano sottoscrivendo il patto per il respiro che protegge la natura, l’aria e stimola la permanenza e il ritorno della gente ad abitare e visitare questi luoghi, per un turismo sostenibile che coinvolga cittadini, associazioni locali, operatori economici e turisti a tutela del benessere respiratorio.

“L’impegno preso in campagna elettorale per la candidatura della nostra bellissima frazione di Marano a “Borgo del respiro” è stato mantenuto”, hanno commentato il sindaco Pasqualino Di Cristofano, il vice Domenico Cucchiarelli e il consigliere Marco Di Norcia, “con questa iniziativa coniughiamo i nostri buoni intenti di rispetto dell’ambiente e rilancio turistico del nostro territorio, infatti da un lato ci impegniamo a mantenere alti standard di qualità ambientale nella frazione e dall’altro la proiettiamo quale importante luogo di attrazione turistica per tutte quelle persone che cercano pace e benessere”.

Le candidature, che saranno vagliate dalla commissione scientifica entro aprile, tengono conto di diversi parametri che il Comune di Magliano ha già dichiarato di rispettare per poter entrare a far parte del club: ottima qualità dell’aria – dimostrata attraverso le zone di monitoraggio della propria Regione, la zona altimetrica, il grado di urbanizzazione, la dimensione dell’abitato, il contesto naturalistico – paesaggistico.