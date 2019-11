Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale, Alfonsi: contratti sottoscritti, finalmente inizieranno i lavori

Gioia dei Marsi. Quest’oggi è stato sottoscritto il contratto relativo alla messa in sicurezza e manutenzione della SR5 Tiburtina Valeria, SP124 di Nespolo, SP27 del Cavaliere, SP111 di Monteserrasecca e SP26 Turanense.

“C’è enorme contentezza per la chiusura di questo contratto di appalto – afferma il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi – che finalmente potrà portare all’avvio dei lavori ormai improvrastinabili di messa in sicurezza e manutenzione delle varie strade provinciali interessate”.

“Bisogna ringraziare l’amico ed ex consigliere provinciale Alfonsino Scamolla, che ha seguito con me la pianificazione dell’intervento, e il collega consigliere Roberto Giovagnorio, unitamente al funzionario d’area Pino De Bernardini e al responsabile Geometra Luca Colella, per la veloce e non facile attività procedimentale”.

“Questa misura – conclude – sarà quanto mai necessaria, oltre che per la sicurezza stradale in sè, anche per combattere lo spopolamento della zona, che verrà finalmente fornita di una viabilità in grado di sostenere anche eventuali traffici commerciali”.