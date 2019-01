Manutenzione straordinaria dei punti luci a Civitella Roveto, ripristinati decine di lampioni non funzionanti

Civitella Roveto. I cittadini segnalano i disservizi e l’amministrazione interviene per ripristinare i guasti. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, tramite il vice sindaco Pierluigi Oddi, ha avviato una ricognizione di tutto il territorio per verificare i lampioni non funzionanti. “A seguito delle precise segnalazioni dei cittadini”, ha spiegato Oddi, “sono stati ripristinati e sono pienamente funzionanti i punti luce di via Cona Paniccia, via Arzuni, via San Leonardo, via Monte Maiella (vicino Chiesa), Contrada Femminella, via Vigna Vecchia, via Cona Paniccia, via Regina Margherita, Fonte Bruncuncino, via delle Frazioni, via Quercia Cursiana e via Benedetto Croce”. Oddi ha inoltre precisato che si sta lavorando anche per risolvere le problematiche del centro storico