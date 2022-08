Manutenzione Parco della Rimembranza, il centro giuridico del cittadino: “Grazie assessore Verdecchia”

Avezzano. “Assessore Verdecchia il CGC in nome e per conto di cittadini La ringrazia per l’intervento di manutenzione effettuata sulla siepe del parco in via Cavalieri di V.Veneto “, così in una nota stampa Augusto Di Bastiano, “l’altezza della siepe e l’oscurità di alcuni angoli del parco non davano sicurezza. La sua positiva risposta alle nostre istanze ci incoraggia a riproporre alcune segnalazioni e richieste ormai datate con l’auspicio che possano essere risolte .Le segnaliamo:

Quattro lampioni del parco sono spenti e danneggiati da molto tempo; I tombini presenti nel parco non vengono puliti; I bimbi del quartiere gradirebbero un’altalena e altri giochi per il loro intrattenimento; I cittadini non possono essere la controparte di chi porta cani piccoli e grandi liberi nel parco e la presenza di un vigile di tanto in tanto non guasterebbe; Il parco è provvisto di recinzione e cancelli che in tempi lontani a sera venivano chiusi, si potrebbe tornare al passato? Ultima segnalazione ,nel Dicembre 2017 segnalai agli uffici che la fontanella del parco era riversa a terra e qualcuno aveva provveduto a chiudere l’erogazione dell’acqua, il 5 gennaio tramite PEC segnalai che la fontanella era scomparsa.(all.ricevuta PEC)

Pazientemente i cittadini segnalano ed attendono ,un parco nel cuore del quartiere va preservato” .