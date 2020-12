Mantieni vivo il tuo paese compra a Magliano, ecco l’iniziativa dell’amministrazione

Magliano de’ Marsi. “Mantieni vivo il tuo paese compra a Magliano”. È questo il motto della campagna lanciata dall’amministrazione comunale per sostenere le attività del paese. A seguito all’emergenza coronavirus molte strutture commerciali di Magliano, come del resto della Marsica, hanno dovuto lottare per poter sopravvivere. Per questo il sindaco, Pasqualino Di Cristofano, e il consigliere delegato al commercio, Giovanni Cioni, hanno deciso di lanciare l’iniziativa “Io compro a Magliano”.

Un modo per mantenere vivo il proprio paese e il territorio scegliendo i negozi del comune di Magliano. L’iniziativa ha ricevuto già il plauso di tantissimi cittadini pronti già per Natale ad acquistare i regali nelle attività commerciali locali. “Abbiamo pensato che”, hanno spiegato il primo cittadino Di Cristofano e il consigliere Cioni,

“in un momento difficile come questo, dove gli esercizi commerciali sono stati già messi a dura prova dalle restrizioni imposte dalle misure anti-Covid, in occasione degli acquisti natalizi sia giusto incentivare l’acquisto in loco di qualsiasi bene disponibile nei negozi del nostro comune. Un piccolo gesto per darci reciprocamente una mano”.