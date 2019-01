Manovre in consiglio a Tagliacozzo, in tre aderiscono ad Abruzzo in Comune. Sostegno a Berardinetti per le regionali

Tagliacozzo. Tre componenti dell’amministrazione comunale di Tagliacozzo, l’assessore Manuela Marletta, e i consiglieri Alessandra Di Girolamo e Lorenzo Colizza, aderiscono al movimento Abruzzo In comune. I tre esponenti della maggioranza guidata dal sindaco Vincenzo Giovagnorio, inoltre, in occasione delle imminenti elezioni regionali scenderanno in campo per sostenere la candidatura dell’assessore regionale uscente Lorenzo Berardinetti. Un’alleanza che ovviamente acquisisce, sotto l’aspetto politico e consiliare, un peso determinante all’interno dell’amministrazione comunale.

“E’ sempre stato il nostro punto di riferimento – spiegano i tre amministratori riguardo a Berardinetti – e nei nostri due anni e mezzo di esperienza amministrativa ha dimostrato grande attenzione per il nostro Comune”.

“Si devono al suo impegno infatti una serie di importanti e auspicati finanziamenti. E’ utile ricordare il milione di euro erogato per il restauro, il risanamento e per la manutenzione straordinaria di Palazzo Ducale, ma anche il milione e duecentomila euro investiti per la messa in sicurezza del municipio, in quanto edificio strategico in caso di emergenza. Opportuno, inoltre, citare i 140mila euro per il recupero del centro storico e la particolare attenzione riservata all’ospedale di Tagliacozzo”.

“Il suo grande lavoro si è visto anche nelle costanti relazioni con le associazioni locali – proseguono Marletta, Di Girolamo e Colizza – con le quali ha ideato, condiviso e messo in pratica numerose idee e progetti lungimiranti trasformati in norme regionali, che stanno dando, e daranno sempre di più, un importante spinta al turismo e alle microeconomie locali. Scelte coraggiose e incisive per la Marsica e per l’Abruzzo. Il suo sincero attaccamento al territorio e la sua voglia di lavorare con concretezza e determinazione, a favore della nostra comunità, sono, per noi, un esempio da seguire.

Il progetto Abruzzo in Comune, lista che riunisce gli amministratori locali più concreti e competenti nella scena politica regionale, “al fianco di una figura prestigiosa e autorevole come Giovanni Legnini è la migliore dimostrazione di come serietà e professionalità abitino in questo movimento”.

“Tanti amministratori hanno già aderito a questo movimento. Il nostro lavoro di questi giorni è quello di radicalizzarlo sull’intero territorio regionale e per quanto ci riguarda l’intento è quello di farlo diventare parte attiva della vita della nostra azione amministrativa”.

“In questo progetto aperto e inclusivo”, concludono l’assessore e i consiglieri, “trovano spazio i tanti che hanno a riferimento l’interesse collettivo. Chiediamo, quindi, alle migliori energie della nostra comunità di sostenerci affinché ciascuno si senta protagonista di una rinnovata stagione politica all’insegna della collegialità e partecipazione”.