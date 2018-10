Manifestazione Pd a Roma, l’ironia sui social: eravamo di più se non era sagra a Ovindoli

Ovindoli. La località sciistica Marsicana entra di diritto nell’ironia social contro la manifestazione del Pd a Roma. I democratici si sono dati appuntamento a piazza del Popolo e in molti sul web hanno ironizzato sulla manifestazione e sul numero di presenze.

In particolare è stato creato un meme con il segretario del Pd Maurizio Martina che dice “è vero, non siamo più così tanti. Ma sono sicuro che se a Ovindoli non ci fosse stata la sagra della castagna avremmo fatto il botto”.