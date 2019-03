“Mani che affogano” rimosse in piazza IV Novembre, Cotturone (Pd): a Celano la libertà di espressione non esiste

Celano. “Una manifestazione pacifica fatta da cittadini che hanno ritenuto opportuno esprimersi liberamente su tematiche attuali. Le mani che affogano e chiedono aiuto lancia un segnale profondo che deve far riflettere. Apprezzo e condivido l’iniziativa”. Questo il commento del segretario cittadino del Partito democratico, Calvino Cotturone, in merito all’installazione realizzata in piazza IV Novembre a Celano e prontamente rimossa perchè non autorizzata.

“Non capisco quale sia stata l’urgenza nel dover rimuovere l’opera. Con la stessa premura e tempestività bisognerebbe intervenire su tantissimi altri problemi”, ha continuato Cotturone, “il caso è l’ennesima riprova che a Celano la mancanza di requisiti fondamentali quali la sicurezza e la libertà di espressione non esistono. I cartelli erano poggiati a terra e non creavano nessun problema, a differenza di attività illegali che giornalmente si svolgano a Celano.

Spero che l’iniziativa venga riproposta e magari portata anche nelle scuole dalla stessa amministrazione. Celano deve essere una città di integrazione, pronta all’accoglienza, ad aiutare chi ne ha bisogno. Vorremmo invece la stessa celerità da parte del sindaco nel far istallare telecamere di videosorveglianza in centro e nelle periferie, nell’attivare maggiori controlli per la sicurezza ed un servizio notturno da parte dei vigili urbani”.