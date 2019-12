Mangiare il gelato in t-shirt a dicembre. È la simpatica tradizione di questo gruppo di ragazzi marsicani

Avezzano. Una pazza tradizione che va avanti ormai da 10 anni, creata quasi per gioco, un modo come un altro per distrarsi dai compiti pomeridiani che riempivano i pomeriggi di alcuni liceali di Avezzano.

È nata così l’idea di incontrarsi ogni 24 dicembre per trascorrere il tempo in compagnia di amici, risate e… un gelato preso indossando una maglietta a mezze maniche. Una vera e propria tradizione dunque, risalente fino al lontano 2009 e che con il passare degli anni ha attirato sempre più ragazzi, incuriositi dal pensiero di affrontare il freddo invernale a maniche corte e con uno spirito di amicizia e allegria che ha superato anche la pioggia e le nevicate delle “edizioni” passate.

Quest’anno si sono riuniti in una ventina, un’ottima occasione anche per rivedere gli amici d’infanzia che si sono trasferiti a causa dello studio e del lavoro ma che, approfittando delle feste natalizie, sono tornati nella Marsica. Un evento entrato nel cuore di questi ragazzi, pronti a ripeterlo anche negli anni avvenire, rigorosamente in t-shirt, con il gelato in una mano e un sorriso spontaneo sul volto.