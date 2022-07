Mancata riconferma di Gioia dei Marsi Ente “Spiga verde”, i chiarimenti del sindaco

Gioia dei Marsi. In relazione alla notizia della mancata riconferma del Comune di Gioia dei Marsi quale Ente “Spiga Verde” per l’anno 2022

Interviene il neo Sindaco Gianluca Alfonsi:

“Per doverosa informazione è opportuno precisare che il Comune di Gioia dei Marsi non è stato riconfermato nel riconoscimento di “Spighe Verdi” semplicemente perché non è stata presentata la domanda di candidatura per l’anno 2022, con scadenza il 29 maggio del medesimo anno. Sarà cura di questa amministrazione aderire nuovamente alla candidatura per l’anno 2023 quale Comune “Spiga Verde” consapevoli come siamo, dell’importanza dello sviluppo sostenibile dell’ambiente nei comuni rurali. Crediamo, inoltre, fortemente nel progetto in quanto l’assegnazione della “Spiga Verde” alle aree rurali rappresenta un riconoscimento importante non solo per il Comune bensì per l’intero Paese, che nell’agricoltura e nella ruralità ha avuto sempre il suo volano di sviluppo conclude il Sindaco”