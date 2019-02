Mancano quattro mesi all’inizio della Sirente Bike Marathon Ana Aielli: un’estate all’insegna delle Mountain Bike

Aielli. Quattro mesi al via della Sirente Bike Marathon Ana Aielli. E sarà proprio la mountain bike la “regina” dell’estate abruzzese con la terza edizione della Sirente Bike Marathon Ana Aielli, pronta a catturare la scena del fuoristrada nazionale con il campionato italiano marathon FCI domenica 30 giugno con la regia dell’Avezzano Mtb e del gruppo Alpini Aielli.

Tutti gli adempimenti principali e i sopralluoghi sul tracciato sono già stati definiti alla luce della recente riunione operativa tra gli organizzatori capitanati da Gaetano Iacobucci, il comitato regionale della Federciclismo Abruzzo con il presidente Mauro Marrone, il componente nazionale del settore fuoristrada FCI Gianluca Colabianchi, il responsabile della zona di partenza e di arrivo Pasquale Parmegiani per conto dell’organizzazione, il sindaco Enzo Di Natale e l’assessore allo sport Francesco Ponari: messi a punto tutti i dettagli sul piano tecnico e logistico, a quattro mesi dallo svolgimento, la Sirente Bike Marathon Ana Aielli possiede una solida struttura di base per questa edizione all’insegna del tricolore sotto l’egida FCI per le categorie agonistiche open ed amatoriali. La Sirente Bike Marathon vuole far sentire la propria presenza sul territorio a 360 gradi valorizzando il territorio del parco regionale Sirente-Velino ed anche i luoghi più suggestivi di Aielli (tra questi la Torre delle Stelle): per i partecipanti al percorso marathon di 106,4 chilometri non sarà di certo facile mettere nelle gambe 3340 metri di dislivello con il primo caldo estivo nemico di giornata ma anche gli specialisti delle distanze corte potranno dettare legge nel percorso point to point di 42,6 chilometri con un dislivello di 1675 metri. Una gara che fa del legame con il territorio che la circonda il suo punto di forza, riassunto nel video promo al link dove gustarsi una succosa anteprima del grande evento del 30 giugno.