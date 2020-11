Mancano le donne in giunta, l’opposizione di Magliano si rivolge alla consigliera regionale per le pari opportunità

Magliano de’ Marsi. Mancano le donne in giunta, l’opposizione si rivolge alla consigliera regionale per le pari opportunità. Nel nuovo consiglio comunale di Magliano de’ Marsi non sono state elette donne e anche nella giunta ci sono solo uomini. Per questo l’opposizione si è rivolta alla figura che tutela le pari opportunità chiedendo di intervenire.

“La giunta comunale di Magliano, nominata dal sindaco neoeletto Pasqualino Di Cristofano, è stata nominata “in grave violazione della normativa” che garantisce la parità di genere (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento)”, hanno precisato Marco Di Girolamo, Andrea Morgante, Antonio Iannucci e Antonio Morgante, “la giunta comunale di Magliano è formata da 5 assessori maschi, nonostante lo statuto preveda la possibilità di nominare due assessori esterni e quindi ovviare a tale grave carenza.

A comunicare la violazione è stata la consigliera regionale per le pari opportunità, che ha invitato il Sindaco a rimediare ai profili di illegittimità evidenziati. Il pronunciamento della consigliera di parità è stato sollecitato dalla minoranza in consiglio, attraverso una specifica segnalazione fatta subito dopo la prima adunanza, quando è stata comunicata la composizione della giunta.

I consiglieri di minoranza hanno lamentato il mancato ricorso alla possibilità di nominare degli assessori esterni di genere femminile, la scarsa pubblicità data all’avviso per la nomina, la motivazione inconsistente fornita dal sindaco nell’escludere una candidata che si era proposta. Ora il sindaco, secondo quanto stabilito dalla consigliera di parità, dovrà “ripassare dal via” e porre in essere un procedimento trasparente e serio per l’individuazione di assessori di genere femminile. Della questione si sta occupando anche il difensore civico regionale, che ha chiesto tutta la documentazione necessaria al sindaco”.