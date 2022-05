Mancano i reagenti, impossibile prenotare alcune analisi al Cup di via Monte Velino: la protesta

Avezzano. “Reagenti che mancano da gennaio, anzi, qualcuno dice anche da novembre. È una situazione vergognosa, inaccettabile, insostenibile”.

È questa la protesta di un cittadino di Avezzano che oggi pomeriggio è tornato al Cup di via Monte Velino per prenotare della analisi cliniche. Che però non è possibile prenotare per via della mancanza di reagenti, come si legge in un avviso esposto sullo sportello del front office. “Già a gennaio non era possibile effettuare alcune analisi. Gli operatori, all’epoca mi avevano comunicato che bisognava aspettare in quanto non c’era la disponibilità dei reagenti”, commenta l’avezzanese.

“Oggi, a distanza di oltre quattro mesi”, continua, “la situazione non è cambiata. Pertanto chiedo a questo punto chi sia il responsabile del disservizio e se oltre che percepire lo stipendio abbia le competenze per risolverlo. Non sono disposto ad aspettare che torni dalle vacanze estive”.