Mancano i braccianti nel Fucino, prime assunzioni grazie al portale Agrijob. Si cerca altro personale

Avezzano. Per rendere più efficace l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, Confagricoltura ha attivato il portale Agrijob, che permette di incrociare chi cerca un lavoro con chi cerca manodopera urgente per lavorare in agricoltura. Sia i datori di lavoro agricoli sia i lavoratori possono utilizzare il servizio collegandosi a questo indirizzo: http://www.confagricoltura.it/ita/ dove troveranno tutte le informazioni.

Agrijob è un servizio che Confagricoltura – autorizzata dal ministero del Lavoro – mette a disposizione delle proprie imprese associate e di tutti coloro che aspirano a lavorare in agricoltura: si tratta dell’attività di intermediazione lecita tra domanda e offerta di lavoro. Le imprese che cercano personale, devono compilare l’apposito form, segnalando le proprie necessità occupazionali; successivamente vengono quindi contattate dalle nostre sedi territorialmente competenti per avviare una selezione delle professionalità richieste.

Allo stesso modo, le persone in cerca di occupazione possono indicare i propri riferimenti negli appositi spazi in modo da poter essere contattate dalle nostre sedi per una proposta di lavoro. “Invitiamo tutte le aziende a iscriversi nel portale, ma vogliamo anche informare che sono sempre disponibili i servizi dei Centri per l’impiego cui è sempre possibile richiedere il personale per le proprie necessità” dichiara Stefano Fabrizi Direttore di Confagricoltura L’Aquila “ l’epidemia Covid sta mettendo a nudo tutte le arretratezze del nostro sistema di collocamento che non facilita l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, per fortuna, le nuove tecnologie mettono rapidamente a disposizione degli utenti soluzioni digitali di facile utilizzo, ma occorre anche un cambio di passo dei nostri datori di lavoro che devono modificare le loro abitudini ricorrendo agli intermediari autorizzata dal ministero del Lavoro” .