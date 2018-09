Mancano 5 bambini per formare la classe e la scuola Sant’Isidoro sospende l’attività didattica.

Avezzano. Mancano 5 bambini per formare la seconda classe e la scuola sospende l’attività didattica. C’è preoccupazione tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia paritaria Sant’Isidoro di via Nuova ad Avezzano. Al momento dell’iscrizione sono mancati i numeri per la creazione delle classi e la dirigente è stata costretta a bloccare l’avvio delle lezioni previsto per lunedì. Una situazione inaspettata che ha destato tensione anche tra le sei insegnanti impegnate in passanto nella scuola che al momento si ritrovano senza lavoro. “Ho accertato con la direttrice didattica della struttura, Manuela Gemini, che non si tratta di una chiusura ma di una sospensione delle attività per il fatto che al momento il numero dei bambini non è sufficiente per far rimare aperta la scuola”, ha evidenziato l’assessore alla Scuola, Chiara Colucci, che si è mobilitata per far luce sulla vicenda, “di fatto il Comune non ha alcun potere trattandosi di una scuola privata paritaria ma auspico che non si arrivi alla chiusura. Sia per la tutela dei posti di lavoro che si andrebbero a perdere sia per far sì che via Nuova non perda un servizio importante rivolto ai bambini.

È per questo che spero che quanto prima si riesca di nuovo a raggiungere il numero delle iscrizioni necessario. Siamo appena entrati nel secondo anno di mandato e l’amministrazione è pronta a una riqualificazione delle frazioni e delle zone più perifiche affinchè diventino più vivibili e anche più belle. L’intenzione è proprio quella di investire sui servizi anche in queste aree in modo da renderle più comode per coloro che le scelgono rispetto al centro. Per questo la perdita di una scuola è da scongiurare”.