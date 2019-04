Mamma, quanto sei social? Ad Avezzano The Digital World organizza il primo workshop per le mamme 3.0

Il mondo del web, l’intraprendenza dell’on-line e le mamme 3.0 di oggi che si riscoprono imprenditrici digitali sui social networks.

Il prossimo 10 maggio, ad Avezzano, in occasione della Festa della Mamma 2019, la Web Agency d’Abruzzo The Digital World presenterà il primo workshop gratuito a tema, sul vantaggioso e corretto utilizzo dei social media nella maternità.

Che tu sia di tre mesi o di nove, non importa. Che tu abbia già partorito o sia in procinto di farlo, non fa differenza: sei anche tu una ‘Mamma Digital?’. Il 10 maggio, vieni a scoprirlo ad Avezzano, grazie alla parola e alla pratica degli esperti con il workshop gratuito ‘Mamma che Digital! I social e le mamme: istruzioni per l’uso’. Sarà la festa di tutte le mamme che vorranno attivarsi di più nel mondo dei social networks e del loro corretto utilizzo, anche in fatto di bambini da tutelare in rete. Da strumento senza fili di estrema condivisione a modo divertente e creativo di intraprendere un’attività, un’idea imprenditoriale o un blog dal guadagno sicuro: il social è il nuovo termometro della fantasia al servizio di una nuova frontiera dell’occupazione.

Stare attenti, insomma, agli inganni del web, in fatto di privacy e minori, ma anche, al contempo, usufruire a proprio vantaggio delle grandi opportunità che il mondo social riserva. Questo il mainstream dell’incontro di venerdì prossimo, 10 maggio.

Dalle 10.30 alle 12. 30, nei locali della sede Afes, lungo via Fratelli Rosselli, si terrà il primo workshop tematico gratuito, con tisana finale, dedicato alle mamme digital della Marsica. L’iniziativa è aperta a tutte le donne in dolce attesa o che hanno già dato alla luce un figlio, interessate al rapporto in piena evoluzione fra mamme e social e imprenditoria da casa sui social networks. Il workshop gratuito è organizzato dalla Web Agency d’Abruzzo, The Digital World.

Interverranno Paola Cimaroli, imprenditrice digitale e fondatrice di “Mamsitter Italia”, il primo mumsharing della Penisola, la psicologa Federica Fierro e Simona Di Berardino, project manager per The Digital World.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta social, per chi vorrà seguirlo comodamente da casa. L’interattività e la condivisione saranno le parole d’ordine di una Festa della Mamma 2019 tutta da digitare in rete.

Per maggiori informazioni, contattare: 3920476095 o collegarsi al sito web: https://www.thedigitalworld.it/