Mamma io esco, arriva ad Avezzano il corso pre e post parto con l’associazione i Girasoli

Avezzano. Arriva ad Avezzano “Mamma io esco!”, il corso pre e post parto organizzato dall’associazione I Girasoli, in programma per venerdì 7 febbraio nella libreria MrBook di Avezzano.

“Mamma Io Esco” è un corso che nasce per aiutare le future neo mamme ed i futuri neo papà a gestire al meglio la gravidanza, ad arrivare al parto preparati, senza ansia e ad affrontare il post parto in serenità. Grazie ad incontri con professionisti del settore ed al confronto e la condivisione delle esperienze le future neo mamme non si sentiranno mai sole.

Ogni incontro affronterà argomenti diversi e le mamme e di papà potranno chiarire i loro dubbi confrontandosi direttamente con i professionisti del settore. Sono previsti incontri con un’ostetrica, una psicologa, un medico esperto in senologia e primo soccorso, una nutrizionista, un osteopata , una ginecologa ed altri professionisti. Supporto psicologico pre e post parto, incontro con un ginecologo, yoga pre parto, incontro con osteopata, un corso di massaggi neonatali e tanto altro ancora.

Nel 2018 Onda ha rilanciato la campagna “Un sorriso per le mamme” in occasione del convegno “Curare la depressione nella maternità con i farmaci: tra miti e realtà clinica” organizzato dall’ASST Fatebenefratelli Sacco con il patrocinio di Onda, durante il quale ha presentato il lavoro svolto nell’aggiornamento della rete di centri di riferimento presenti in tutta Italia preposti all’assistenza e alla cura della malattia e la campagna di informazione attraverso la pagina Facebook “Un sorriso per le mamme”. Nel 2019 Onda presenta una nuova versione del sito www.depressionepostpartum.it rinnovata nella grafica e nei contenuti. Il progetto prevede anche una campagna informativa targettizzata sulle mamme e i papà per tenere alta l’attenzione sul tema e coinvolgere quanto più possibile i familiari nella prevenzione degli episodi depressivi e nel supporto alle mamme. L’associazione di promozione sociale I Girasoli è centro di riferimento per la Regione Abruzzo .

Per qualsiasi informazione rivolgersi a Danila 339-7386543 e Aura 342-0040950.