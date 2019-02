Mamma ho tanti compiti, al via le iscrizioni per l’offerta formativa scolastica di Celano. Tutte le informazioni

Celano. L’assessore comunale alle Politiche sociali Angela Taccone, candidata alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia, rende noto che dal prossimo 16 febbraio sono aperte le iscrizioni per l’adesione all’offerta formativa che verrà presentata dopo l’apertura della scuola. L’attività formativa è stata temporaneamente sospesa per dare spazio alle elezioni regionali che si svolgeranno domenica 10 febbraio.

“Dopo la pausa per l’importante appuntamento elettorale”, spiega l’assessore in una nota, “riprende l’attività di formazione e manca poco al grande traguardo. La scuola si occuperà dei corsi di formazione che in seguito accrediteremo alla Regione Abruzzo”.

L’assessore Taccone informa, poi, che sono ancora aperte le iscrizioni per aderire all’associazione “Mamma ho tanti compiti“. “L’associazione”, spiega ancora la Taccone, “si occuperà di far svolgere, in un’apposita struttura, i compiti ai bimbi dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con personale qualificato e competente affiancato da operatori per i momenti di divertimento e per le attività ricreative. Con tale iniziativa”, conclude, “abbiamo cercato di soddisfare i bisogni di anziani, bambini e famiglie”.