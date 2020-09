Mama Servizi leader delle sanificazioni nella Marsica, ecco quali sono i vantaggi dell’ozono

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, numerose sono state le precauzioni adottate per evitare l’espandersi del contagio, come indossare mascherine protettive o lavarsi/igienizzarsi le mani più spesso durante la giornata.

Tra i vari accorgimenti che accompagnano la nostra routine quotidiana, ce n’è uno in particolare che è stato scelto dai più per prevenire il rischio di infezione nei luoghi chiusi come aziende, palestre, scuole etc. Parliamo dell’ozono.

I generatori di ozono rappresentano oggi la più potente, pulita, sicura ed ecologica tecnologia che c’è in circolazione.

A confermarlo, una delle aziende leader nella Marsica nel campo della pulizia e delle sanificazioni – Mama Servizi – che ha contribuito a rendere quei luoghi che sono rimasti operativi anche durante il lockdown (supermercati e uffici marsicani) sicuri per dipendenti e clienti.

In un documento del Ministero della Salute si legge:

Il meccanismo di azione dell’ozono sui virus non è quello di una distruzione, come nel caso dei batteri, ma di un’inattivazione; l’azione dell’ozono consisterebbe in un’ossidazione, e conseguente inattivazione, dei recettori virali specifici utilizzati per la creazione del legame con la parete della cellula da invadere. Verrebbe così bloccato il meccanismo di riproduzione virale a livello della sua prima fase: l’invasione cellulare.

Il team avezzanese di Mama Servizi ci racconta che “l’utilizzo di generatori di ozono di varie potenze e dimensioni, nebulizzatori e atomizzatori nonché prodotti certificati contenti il marchio HACCP rientra nei nostri schemi da sempre, da ancor prima dello scoppio della pandemia”.

“Grazie all’uso che facciamo dell’ozono, riusciamo in modo ecologico e rapido a inattivare ogni virus o batterio raggiungendo una percentuale del 99,99%. Uno strumento sicuramente efficace per il quale, però, bisogna dotarsi dei più validi macchinari per riuscirlo a sfruttare al massimo delle sue potenzialità”.

“L’ozono ci permette di donare all’ambiente un aspetto rinnovato oltre che disinfettato ed è adattabile su tutti i tipi di materiali e superfici”.

Con Mama Servizi il servizio di pulizia settimanale garantisce una volta al mese in omaggio l’utilizzo del generatore di ozono per lavorare o vivere quotidianamente in un ambiente sicuro, affidandosi a mani di esperti e professionisti.

Se sei interessato a usufruire del servizio di igienizzazione, disinfezione e sanificazione di Mama Servizi, chiama i numeri 393 1340312 (Matteo) o 329 6158810 (Pasquale) oppure clicca sull’immagine.