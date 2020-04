Maltratta e minaccia i genitori per farsi dare i soldi per la droga: in carcere 31enne avezzanese

Avezzano. Violenza in famiglia, 31enne avezzanese con problemi di tossicodipendenza maltratta i genitori per farsi dare i soldi che gli servivano per comprare le sostanze stupefacenti. È successo ad Avezzano, dove, ieri mattina, il personale del commissariato di polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Mario Cervellino presso il tribunale di Avezzano, su richiesta del pm Elisabetta Labanti, a carico del 31enne.

Il provvedimento eseguito è stato determinato all’esito dell’attività di indagine svolta dal personale della squadra anticrimine del commissariato di P.S., con la quale sono stati accertati numerosi episodi di violenza e minaccia, avvenuti dal 2015 ad oggi, all’interno dell’abitazione della famiglia: episodi che sono sfociati anche in lesioni gravi in danno del padre. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, è accusato di aver sottoposto entrambi i genitori a continui maltrattamenti, imponendo loro un regime di vita vessatorio e oppressivo, generando un clima di costante timore per le loro incolumità, con lo scopo di ottenere denaro per procurarsi la sostanza stupefacente. È stato altresì contestata la violazione di un provvedimento del giudice civile, con cui gli era già stata ordinata la cessazione di ogni condotta vessatoria nei confronti dei genitori.

Al termine degli adempimenti di rito, il 31enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Avezzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.