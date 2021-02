Maltempo: nevica in tutta la Marsica (Foto), previsto peggioramento nelle ore notturne

Avezzano. Nevica in tutta la Marsica. Come da previsioni, una perturbazione si è abbattuta nel Centro Italia, prendendo di mira le aree interne abruzzesi e in particolare la Marsica. Imbiancati tutti i comuni del territorio, con neve alta i tutte le località di montagna.

In molti Comuni marsicani il passaggio degli spazzaneve non è stato attivato nelle prime ore del mattino creando disagi agli automobilisti. Non si registrano però problemi seri alla circolazione.

Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi rovesci con neve anche a bassa quota. Fino alla mattinata di lunedì potrebbero verificarsi nevicate.