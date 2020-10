Maltempo nella Marsica, si allaga il parcheggio delle Poste: disagi per gli utenti

Avezzano. Disagi fuori l’ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto dopo la chiusura temporanea delle Poste di via Marconi per un caso di covid tra il personale, e a peggiorare la situazione ora ci si mette anche il maltempo.

La pioggia che nelle ultime ore sta interessando il territorio marsicano sta creando notevoli disagi: fuori l’ufficio della zona nord della città una pozzanghera di grandi dimensioni ha riempito una buona parte del parcheggio.

Molti utenti, costretti a recarsi alle Poste o di via Cavalieri o di via America, a causa del maltempo ora sono corsetti a parcheggiare molto distante dalla struttura. Questo crea code e disagi per i cittadini.

Nel frattempo le poste di via Marconi sono ancora chiuse ma le autorità stanno provvedendo a sanificarle per far tornare attivo il servizio ai tanti cittadini.