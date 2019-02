Maltempo, ingenti danni a Balsorano. Il sindaco Buffone: emergenza fronteggiata grazie all’impegno di tutti

Balsorano. Al fine di fronteggiare i numerosi eventi causati dalle avverse condizioni meteorologiche ieri a Balsorano si è resa necessaria l’apertura del Centro Operativo Comunale. Gli eventi verificatisi nell’arco di poche ore sono stati diversi: caduta di alberi; interruzione della viabilità, trancio di cavi elettrici; interruzione di corrente; manti di copertura divelti, distacco di pannelli pubblicitari in lamiera; pali Telecom pericolanti, danni al cimitero di Ridotti.

“Le azioni poste in campo per ripristinare i servizi e rimuovere le situazioni di pericolo sono state realizzate grazie al tempestivo e sinergico intervento dei vari organismi preposti all’emergenza”, ha spiegato il sindaco Antonella Buffone che ha coordinato tutto in qualità di responsabile del centro operativo comunale in collaborazione con la centrale operativa regionale della Protezione Civile, “gli interventi sono stati attuati da: Protezione civile di Balsorano, come sempre in prima linea comando della caserma dei carabinieri di Balsorano, comando provinciale dei vigili del fuoco dell’Aquila, Enel e Ditte locali: (Geom. Tullio Gaetano A. – Costruzione e Restauri di Perruzza Pietro). L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno messo in campo le loro professionalità in modo eccellente al servizio della Comunità Balsoranese”.