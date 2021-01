Maltempo, fili dell’alta tensione pericolanti a Pescocanale. Una residente: “boato e tremore, abbiamo paura”

Pescocanale. Fili dell’alta tensione pericolanti sopra le abitazioni, la denuncia di una residente: “boato e tremore, abbiamo paura”.

“Ogni volta che fa cattivo tempo”, spiega nella segnalazione, “si spezzano creando un boato e tremore in più scintille sbattendo sulla ringhiera, abbiamo il terrore di uscire di casa non posso far uscire i miei bambini per giocare”.

Il fatto è stato più volte denunciato, sia alla Procura della repubblica che al sindaco del paese. “Dalla procura nessuna risposta”, conclude, ” il primo cittadino che mi ha risposto non è compito suo. Non sappiamo poi a chi rivolgerci per farci ascoltare”.