Maltempo, crolla un muro di contenimento sulla strada nel Comune di Morino (video)

Morino. Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Marsica. In particolare disagi si stanno verificando nella Valle Roveto e nel Fucino, dove ci sono le condizioni più critiche. Un muro di contenimento è crollato sulla strada nel comune di Morino.

E’ accaduto nella tarda serata lungo la via nella frazione di Grancia (video Mario Bianchi). Fortunatamente il tratto interessato dalla frana era già stato messo in sicurezza e quindi non si cono stati rischi per gli automobilisti. Alla base dell’accaduto ci sono le piogge incessanti di questi giorni mi stanno creando allagamenti e smottamenti in tutto il territorio.

Preoccupazione anche per la situazione del fiume Liri in piena da diverse ore, soprattutto nella zona di Canistro. L’allerta rimane alto in tutto il territorio marsicano.