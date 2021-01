Maltempo, Cipollone risponde alle critiche: disagi in un paio di scuole, mezzi attivi da 4 giorni

Avezzano. Emilio Cipollone, assessore con delega ai lavori pubblici, risponde alle critiche del consigliere di opposizione Tiziano Genovesi che nella mattinata odierna ha puntato il dito contro l’inefficienza del piano neve in città. “Mezzi impegnati da quattro giorni. Viabilità garantita. Disagi in un paio di scuole”, dichiara Cipollone. “Da giorni, i dipendenti del Comune di Avezzano sono impegnati su diversi fronti per garantire la viabilità nei 750km di strade cittadine e per le diverse emergenze causate dal maltempo. Giorno e notte, 21 mezzi sono entrati in azione per il piano neve e la protezione civile del Comune è intervenuta per far fronte ad allagamenti e frane. Un lavoro che ha visto impegnati dipendenti, volontari e gli stessi consiglieri”.

“Stiamo cercando di diminuire al massimo i disagi collegati alle precipitazioni di questi giorni”, afferma l’assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone. “Nella stragrande maggioranza dei casi, l’intervento è stato puntuale ed efficace. Alcune criticità si sono riscontrate nei pressi di un paio di presìdi scolastici. Rispetto ad essi, anche a seguito di segnalazione dei cittadini, siamo intervenuti immediatamente per ristabilire le migliori condizioni di ingresso. Al netto della solita strumentalizzazione di pochi, è giusto scusarsi con chi non ha trovato condizioni ottimali ora ristabilite”.

“A Genovesi, che è pure consigliere comunale” continua l’assessore Cipollone “rispondiamo invitandolo, così come hanno fatto altri consiglieri, a venire ad aiutarci a tenere la città in sicurezza facendo anche lui lo spalatore della neve, portando, se vuole, anche la pala”, conclude.