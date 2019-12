Maltempo, cade un altro albero in via Pertini. Nubifragi e disagi in tutto il territorio

Avezzano. Numerosi i danni causati dal maltempo nella Marsica.

Marsica nel mirino delle intemperie, da ieri si stanno abbattendo sul territorio piogge torrenziali e venti molto forti che hanno causato problemi alla viabilità e non solo.

Da questa mattina sono stati diversi gli interventi necessari nelle zone marsicane. Alberi sradicati e rami caduti hanno invaso le carreggiate.

In via Sandro Pertini, ad Avezzano, è stato necessario chiudere la strada per la rimozione di più alberi caduti. Sono ancora diversi gli interventi in attesa in tutto il territorio marsicano