Maltempo, ad Avezzano 600 famiglie senza gas da giorni: così non si va avanti

Avezzano. Seicento famiglie senza gas in città. E’ da tre giorni che, a causa maltempo, molti residenti sono rimasti al freddo per un guasto alla rete di distribuzione del gas. A segnalare l’accaduto è un avezzanese che tornato in città per le festività natalizie si è trovato a dover far fronte a questa emergenza.

“Dalle 13 di ieri siamo senza gas”, ha raccontato l’uomo, “stamane scopriamo, dopo tante chiamate ed attese telefoniche, che la mancata erogazione è in essere da almeno 3 giorni e che ci sono circa 600 contatori mal funzionanti e, quindi, potenzialmente 600 famiglie. Nel frattempo la gente è al freddo”.

“Mi risulta che sono arrivate anche delle squadre dell’azienda da fuori”, ha concluso, “in supporto alle locali per cercare di risolvere il problema”. Il problema per ora non è stato risolto e i residenti temono che possa andare avanti ancora per molto visto anche il maltempo che non rende facili le attività di ripristino del guasto.