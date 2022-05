Malore mentre è in bici sull’Altopiano delle Rocche, muore ciclista 51enne

Ovindoli. Lutto a Ovindoli per la scomparsa improvvisa di Tony Bonanni. Bonanni era un ciclista appassionato e oggi pomeriggio era uscito per fare un giro sull’Altopiano delle Rocche, quando all’improvviso, allo svincolo tra Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio, è stato colto da un malore.

Ad accorgersi dell’accaduto un automobilista che si è fermato e ha allertato i soccorsi. Lo ha visto prima perdere l’equilibrio mentre era in sella e poi cadere. La macchina del primo soccorso si è mossa in tempo reale. Sul posto sono arrivati i sanitari e i volontari della Croce Rossa di Rocca di Mezzo con il medico che si trova al presidio sanitario. Dopo pochi minuti è arrivato dall’Aquila l’elicosoccorso. Purtroppo però per Bonanni non c’è stato nulla da fare. È morto dopo pochi minuti.

Tra i primi ad arrivare sul posto anche l’ex sindaco Pino Angelosante, anch’egli ciclista. “La macchina dei soccorsi è stata velocissima ma purtroppo abbiamo perso Bonanni. Era un uomo buono, sempre con il sorriso. Un brav’uomo”.

Bonanni lascia una figlia. Sull’Altopiano delle Rocche lo conoscevano tutti, lavorava nella ditta del fratello.

Il cordoglio per la sua scomparsa è arrivato anche dal primo cittadino di Ovindoli, Angelo Ciminelli.