Malore mentre è alla guida dell’auto, morto 75enne ad Avezzano

Avezzano. Un 75enne di Avezzano è morto questa mattina a seguito di un malore mentre era alla guida della sua auto. L’uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro altri mezzi.

L’incidente è accaduto nella località all’incrocio tra via dei fiori e via Nicola Di Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per accertare quanto accaduto e i rilievi del caso è arrivata la pattuglia del reparto di infortunistica stradale della polizia locale di Avezzano.

Secondo i primi accertamenti sembrerebbe che P.C., 75enne di Avezzano, abbia accusato un malore mentre era alla guida della sua macchina e abbia iniziato ad accelerare, sbandando a destra e sinistra. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe colpito violentemente il furgone di un corriere, terminando la corsa contro il marciapiede.

Il 75enne è stato accompagnato in ospedale dai sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.