Nuova rotatoria per regolamentare il traffico a Magliano de’ Marsi, il sindaco: importante per la sicurezza

Magliano de Marsi. E’ in fase di realizzazione la rotatoria messa in cantiere dal Comune nel cuore di Magliano. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mariangela Amiconi, è quello di regolare la viabilità di una strada centrale e strategica per il paese.

“Si tratta di un progetto comunale”, ha commentato il sindaco Mariangela Amiconi, “di messa in sicurezza stradale reso possibile grazie alla realizzazione di una rotatoria con il contributo di 50mila euro ottenuto dal ministero dell’interno che ha destinato fondi per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici ai Comuni”.

Grazie a un finanziamento di 50mila euro l’amministrazione è riuscita a mettere in cantiere il progetto di sicurezza stradale in via Cicolana, a due passi dal parco giochi, dove transitano auto dirette nelle altre zone di Magliano, ma anche quelle che si spostano verso il reatino o verso l’autostrada.