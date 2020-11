Magliano piange Suor Teresa, punto di riferimento per la comunità e per la casa di riposo L’Immacolata

Magliano de’ Marsi. Magliano piange Suor Teresa Polsinelli, punto di riferimento per la casa di riposo L’Immacolata del paese. Suor Teresa si trovava nella Marsica da 40 anni, ha lavorato senza sosta per la struttura rendendola un punto di riferimento per l’intero territorio e anche per il reatino.

“Ci sono quelle persone che pur non avendo un legame di sangue, sono nel tuo cuore. Tu avevi uno posto speciale nel mio”, scrive in un lungo ricordo il sindaco del paese, Pasqualino Di Cristofano, “te ne sei andata con la serenità che riuscivi a trasmettere a tutti, con la pacatezza inconfondibile delle tue parole, con il calore della tua voce, non consentendo che la morte togliesse dolcezza al tuo viso. Ben 39 anni di convivenza nella nostra comunità, una direttrice preziosa della casa di cura “l’Immacolata” che l’ha resa un’eccellenza nel panorama delle case di riposo”.

Per il primo cittadino Suor Teresa “ha dato, indubbiamente, lustro alla nostra Magliano. Sei stata una guida preziosa delle suore di Santa Filippa, che con la loro discreta presenza sono state un riferimento per tutta la nostra comunità. La “casa”, con te, ha avuto le porte sempre aperte: ogni iniziativa trovava sostegno nella tua opera. Mancherai ad ognuno di noi. Magliano ti piange. Riposa in pace Suor Teresa, ti sia lieve la terra.

Il servizio funebre sarà curato dall’agenzia funebre Colle. I funerali si terranno domani, nel rispetto delle disposizioni governative vigenti del Dpcm dell’8 marzo 2020, al santuario San Filippa Mareri a Borgo San Pietro, a partire dalle 15.