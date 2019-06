Magliano ospita “Scatti in libertà”, mostra fotografica e artistica pronta a entusiasmare i tanti appassionati

Magliano dei Marsi. È tutto pronto per “Scatti in libertà”, la nuova mostra proposta dagli “Amici dell’immagine” in occasione delle feste patronali del 29 e 30 giugno. Sarà allestita nel giardino dell’ex asilo, sulla via Cicolana. I visitatori potranno ammirare foto che non ritrarranno solo luoghi, ma rappresenteranno soprattutto l’animo di chi ha scattato, perché dietro ad ogni scatto c’è un moto dell’animo, un’emozione che vuole essere espressa, un messaggio che vuole essere lanciato, sia esso di bellezza, di meraviglia, o di riflessione.

Passeggiare tra le foto esposte potrà diventare, dunque, un viaggio in cui l’unico bagaglio da portare è il cuore con il suo stupore. Il mondo apparirà sotto un’altra luce e saremo presi dalla curiosità di scoprirlo e ammirarlo, per poi contemplarlo. La mostra potrà essere visitata sabato 29 giugno dalle ore 16.00 e domenica 30 Giugno dalle ore 10.00. Ingresso libero