Magliano non si arrende alla pandemia, ecco la festa patronale organizzata dalla classe ’71

Magliano de’ Marsi. 71 ‘di classe’… Amano definirsi così i cinquantenni di Magliano de’ Marsi ma non per vanto, piuttosto per la grande impresa raggiunta in poche settimane: quando ormai nessuno sperava più nella possibilità dei festeggiamenti patronali dei SS. Giovanni e Paolo, ecco che loro vengono fuori con questa sorpresa per il loro amato paese.

“I ripetuti lockdown, l’incertezza sull’epidemia non li hanno fermati: riunioni online, videochiamate di gruppo, chat in continuo fermento”, fanno sapere dal comitato, “i generosi sponsor che hanno creduto nell’impresa, la stampa dei biglietti della lotteria con ricchi premi”.

“La generosità dei compaesani e non solo ha riconfermato la forza di questo entusiasta gruppo ‘di mezza età’ che non ha mai smesso di frequentarsi dai tempi dell’asilo! E così, non appena è stato possibile, i componenti del Comitato hanno girato per le vie del paese, nei loro luoghi di lavoro, da amici, parenti, commercianti, professionisti e, nel giro di un mese hanno dato conferma della loro tenacia: “la festa si farà”, questo il loro annuncio sui social di fronte allo stupore di tutti!”, concludono gli organizzatori della festa.

Questo il programma dei giorni 26 e 27 giugno:

SABATO 26 GIUGNO 2021

Ore 08,00 – Colpi Scuri.

Ore 18,00 – Santa Messa nella Chiesa di S. Lucia.

Ore 18,45 – Deposizione Corona di Alloro al Monumento Caduti di Nassiryia.

Ore 19,00 – Fuochi pirotecnici

Ore 21,00 –Proiezione su schermo gigante della partita di calcio della Nazionale Italiana “Europei

2021” (Italia-Austria) in Piazza della Repubblica.

DOMENICA 27 GIUGNO 2021

Ore 05,30 – Inizio realizzazione “Infiorata” presso il Piazzale della Chiesa S. Lucia.

Ore 08,00 – Colpi Scuri;

Ore 08,15 – Inizio gara di Pesca presso il Laghetto “La Fornace”.

Ore 09,00 – Esibizione del Complesso Bandistico “Città di Magliano” in Piazza della Repubblica.

Ore 10,15 – Deposizione Corona di alloro al Monumento Caduti Forze di Polizia presso Largo Padre

Francesco Lolli.

Ore 11,00 – Santa Messa nella Chiesa di S. Lucia.

Ore 12,15 – Premiazione della gara di Pesca presso il Laghetto “La Fornace”.

Ore 12,30 – Deposizione Corona di alloro con “Picchetto d’Onore” presso la Cappella votiva dedicata

ai Caduti di tutte le guerre in Largo S. Rocco (con il Complesso Bandistico “Città di

Magliano”.

Ore 13,00 – Fuochi Pirotecnici;

Ore 16,00-19,00: Esibizione della Band itinerante “OLD DIXIE SWING BAND” (Centro Cittadino).

Ore 16,30 – Intrattenimento per i bambini in Piazza S. Luigi Orione (offerto dal Comitato Feste).

Ore 21,00 – Piazza della Repubblica:

Esibizione della Band “SCIROCKATI”

e, a seguire, lo Spettacolo di Cabaret con gli Artisti

“Alberto FARINA”

e

“Valentina PERSIA”

Ore 00,15 – Chiusura Festeggiamenti con lo spettacolo dei “FUOCHI PIROTECNICI”