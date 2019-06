Magliano de’ Marsi si tinge di mille colori con l’infiorata, strade invase da quadri artistici per “Florales”

Magliano de’ Marsi. Hanno lavorato tutta la notte i volontari e le associazioni di Magliano de’ Marsi per la tradizionale infiorata. L’iniziativa, denominata Florales, è giunta alla XXXIVesima e come sempre è stata organizzata dalla Pro Loco, presieduta da Paolo Di Cristofano, e coordinata dal direttore artistico Adelmo Di Felice.

Da ieri sera tutta via Cicolana è stata chiusa al traffico per permettere agli artisti di entrare in azione e iniziare a lavorare. Già da questa mattina i primi curiosi hanno iniziato a girare per le strade di Magliano per immortalare i quadri realizzati con trucioli colorati e fiore come vuole la tradizione. Questo pomeriggio, poi, come ogni anno ci sarà la celebrazione eucaristica alle 17 e subito dopo la processione lungo le strade del paese.