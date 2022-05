Magliano Dei Marsi, nodo localizzazione mercato settimanale: Di Girolamo e Iannucci scrivono al sindaco

Magliano Dei Marsi. C’è chi dice no. “I consiglieri di minoranza Marco Di Girolamo e Antonio Iannucci scrivono una lettera aperta al sindaco”, si legge nel comunicato di Marco Di Girolamo, “in cui manifestano disappunto in riferimento alla delibera pubblicata su Albo Pretorio e relativa alla nuova localizzazione del mercato settimanale in Piazza San Luigi Orione e decisa di recente dal Consiglio Comunale”.

“Contestano al sindaco il verbale di seduta, che attribuisce un significato diverso alle loro dichiarazioni rese durante il Consiglio Comunale. I consiglieri di minoranza, pur essendo contrari allo spostamento del mercato, si sono astenuti dal voto per garantire allo stesso quella neutralità che dovrebbe sempre caratterizzare chi ha responsabilità amministrative”, prosegue il comunicato. “In questa piazza”, aggiungono Di Girolamo e Iannucci, “noi abbiamo interessi abitativi e professionali; per quanto, con l’intento di evitare interferenze personali e condizionamenti del ruolo di consiglieri comunali, chiamati a perseguire il bene pubblico, in consiglio ci siamo astenuti”. “Purtroppo la stessa sensibilità istituzionale”, si legge nella lettera di cui il sindaco è il destinatario, “non è stata riscontrata nell’esponente di maggioranza che pur rivestendo incarichi sindacali in un’associazione di ambulanti e lui stesso sembrerebbe titolare anche di un punto vendita nel mercato cittadino, è stato relatore della specifica delibera, votando a favore”.

“Piazza San Luigi Orione”, affermano i due consiglieri di minoranza, “in cui sarà spostato il mercato, è già molto sovraffollata perché vi sono una decina di parcheggi per disabili e per carico/scarico merci, esercizi commerciali, numerose agenzie di servizi, Bancomat, studi medici di medicina generale e professionali e altro, oltre ad una alta densità abitativa. Infine ci rammarichiamo che il sindaco abbia completamente ignorato la petizione popolare in cui si chiedeva all’amministrazione di rivedere la decisione, mancando di rispetto nei confronti dei suoi concittadini”.