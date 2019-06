Magliano dei Marsi balena di mille colori, lo spettacolo della tradizionale infiorata si ripete anche quest’anno

Magliano de’ Marsi. Dopo una intera notte di lavoro, volontarie ed associazioni di Magliano dei Marsi hanno potuto ammirare lo splendore del loro operato per la tradizionale infiorata. L’iniziativa, denominata Florales, giunta alla XXXIVesima edizione è stata organizzata, come sempre, dalla Pro Loco, presieduta da Paolo Di Cristofano e dal direttore artistico Adelmo Di Felice.

Da ieri sera tutta via Cicolana è stata chiusa al traffico per permettere agli artisti di entrare in azione e iniziare a lavorare. Già da questa mattina i primi curiosi hanno iniziato a girare per le strade di Magliano per immortalare i quadri realizzati con trucioli colorati e fiore come vuole la tradizione.

In seguito alla celebrazione eucaristica delle ore 17.00, il paese è in attesa per la canonica processione lungo le strade del paese.

Le foto sono state gentilmente offferte da Mauro Morgante e Lorenzo Venditti.