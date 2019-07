Renzo Arbore conquista Magliano dei Marsi, boom di fans a cantare le canzoni della tradizione

Magliano dei Marsi. Intere generazioni di fans in delirio ieri a Magliano dei Marsi per Renzo Arbore e la sua Orchestra italiana. I grandi successi della canzone italiana sono stati protagonisti del lungo concerto che ha animato piazza della Repubblica che ha stento è riuscita a contenere tutti gli appassionati arrivati in paese per assistere allo spettacolo.

L’evento, organizzato dal comitato feste classe 1969 e messo in piedi dalla Colangelo Management, con a capo l’agente televisivo Settimio Colangelo. Un’ovazione ha accolto Arbore che è salito sul palco dopo un bagno di folla tra foto ricordo e autografi. Il mitico Renzo ha iniziato subito a intonare le canzoni della tradizione napoletana cantate da grandi e piccoli presenti in platea. Il gioco di luci e l’allegria che regnava sul palco hanno fatto il resto.

“E’ stata una serata memorabile”, ha commentato Colangelo, “il pubblico ha accompagnato Renzo Arbore per tutta la sera cantando e battendo le mani instancabilmente. E’ stato un vero successo. Ringrazio il comitato che ha voluto fortemente organizzare questo evento che rimarrà nella storia”.