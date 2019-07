Magliano dà il suo ultimo addio a Vincenzo Volpe, lavoratore infaticabile spentosi a causa di una malattia

Magliano dei Marsi. La comunità di Magliano de’ Marsi dice addio allo storico macellaio Vincenzo. Se n’è andato nella mattinata di lunedì 15, all’età di 87 anni, Vincenzo Volpe, figura di riferimento del commercio di Magliano de’ Marsi.

Volpe, per anni aveva gestito la macelleria di famiglia in via Cicolana sfamando intere generazioni con le sue carni genuine e rallegrando sempre i suoi clienti con sorrisi e parole di speranza. Dopo aver venduto l’attività commerciale, a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000, insieme ai figli aveva deciso di aprire un altro negozio anche per continuare a offrire un servizio al paese e ai suoi tanti clienti che lo continuavano a seguire. Per un altro decennio si è occupato, insieme alla famiglia, di un supermercato, per poi andare in pensione dedicandosi al meritato riposo e alle sue passioni.

In molti lo ricordano a Magliano de’ Marsi come un lavoratore infaticabile e una persona sempre cordiale e disponibile. “È stato uno zio amorevole e sempre attento alle necessità della famiglia”, ha ricordato Maddalena Monaco, giornalista e nipote di Volpe al quale era particolarmente legato, “ha saputo affrontare con dignità e forza, caratteristica degli uomini d’altri tempi, le avversità che si sono presentate durante la sua esistenza. È stato per tutti noi un grande esempio di onestà e coraggio”.

Volpe si è spento dopo una lunga malattia, nella sua abitazione di via Scipioni a Magliano, stretto dall’affetto di tutta la sua famiglia che non lo ha lasciato neanche un giorno. Lo storico macellaio di Magliano de’ Marsi lascia la moglie Francesca, i figli Pierfrancesco, Luca, Maria Rosaria, le nuore e gli amati nipoti ai quali era legato da un particolare affetto.

I funerali sono stati celebrati ieri, martedì 16, da don Patrizio Ciccone nella chiesa di Santa Lucia di Magliano de’ Marsi. Subito dopo, la salma è stata tumulata nel cimitero del paese.